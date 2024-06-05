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Стоматолог Завалюк рассказал о последствиях нарушения прикуса во взрослом возрасте

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Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач стоматологического центра Dentex Александр Завалюк назвал последствия нарушения прикуса во взрослом возрасте.
Стоматолог Завалюк рассказал о последствиях нарушения прикуса во взрослом возрасте
  • Gettyimages.ru

К дефектам прикуса могут приводить как прогрессирование не вылеченных патологий в детстве или подростковом возрасте, так и потеря зубов и наличие заболеваний зубочелюстной системы в зрелом возрасте, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Если у пациента нет даже одного зуба, то жевательная нагрузка начинает перераспределяться неравномерно. Из-за усиленной нагрузки зубы вокруг дефекта могут начать смещение», — сказал стоматолог.

По словам специалиста, потеря зуба может привести к постепенному рассасыванию и уменьшению высоты, ширины, толщины костной ткани.

«Убыль кости способствует смещению зубов из-за давления при жевательных нагрузках, а смещение даже одного зуба нередко провоцирует перемещение остальных зубов», — сказал стоматолог.

Ранее главный внештатный специалист по стоматологии Минздрава Самарской области Александр Нестеров рассказал о мерах профилактики кариеса.

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