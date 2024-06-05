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Стоматолог Нестеров рассказал о профилактике кариеса

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Главный внештатный специалист по стоматологии Минздрава Самарской области Александр Нестеров рассказал о мерах профилактики кариеса.
Стоматолог Нестеров рассказал о профилактике кариеса
  • Gettyimages.ru

«Сначала кариес — это тёмное пятно. Без своевременного лечения ситуация усугубляется», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По словам врача, при развитии глубокого кариеса есть вероятность образования кист, пульпита, а затем и периодонтита.

Среди мер профилактики — регулярная чистка зубов, занятия спортом, поддержка иммунитета, соблюдение питьевого режима.

«Ограничьте употребление быстрых углеводов — сладостей, газировки, кондитерских изделий. Добавьте в рацион твёрдые овощи, зелень и фрукты», — добавил Нестеров.

Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рекомендовала полоскать рот после употребления сладкого.

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