Стоматолог Нестеров рассказал о профилактике кариеса
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«Сначала кариес — это тёмное пятно. Без своевременного лечения ситуация усугубляется», — цитирует эксперта sovainfo.ru.
По словам врача, при развитии глубокого кариеса есть вероятность образования кист, пульпита, а затем и периодонтита.
Среди мер профилактики — регулярная чистка зубов, занятия спортом, поддержка иммунитета, соблюдение питьевого режима.
«Ограничьте употребление быстрых углеводов — сладостей, газировки, кондитерских изделий. Добавьте в рацион твёрдые овощи, зелень и фрукты», — добавил Нестеров.
Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рекомендовала полоскать рот после употребления сладкого.