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Врач Шемякина посоветовала полоскать рот после употребления сладкого

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Стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина рекомендовала полоскать рот после употребления сладкого.
Врач Шемякина посоветовала полоскать рот после употребления сладкого
  • Gettyimages.ru

«Для минимизации рисков образования кариеса после приёма сладкого нужно как минимум обязательно хорошо прополоскать рот водой. Если есть возможность, то провести дополнительную чистку зубов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также важно не есть сладкое слишком часто. Всемирная организация здравоохранения рекомендует баловать себя сладостями не чаще одного раза в неделю.

«Важно, чтобы это не было основным приёмом пищи или перекусом. Например, человек позавтракал и может позволить себе съесть конфету или выпить чай с сухофруктами. И после этого обязательно почистить зубы», — заключила стоматолог.

Ранее главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич заявил о важности правильной чистки зубов.

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