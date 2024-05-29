Врач Шемякина посоветовала полоскать рот после употребления сладкого

Стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина рекомендовала полоскать рот после употребления сладкого.

«Для минимизации рисков образования кариеса после приёма сладкого нужно как минимум обязательно хорошо прополоскать рот водой. Если есть возможность, то провести дополнительную чистку зубов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также важно не есть сладкое слишком часто. Всемирная организация здравоохранения рекомендует баловать себя сладостями не чаще одного раза в неделю.

«Важно, чтобы это не было основным приёмом пищи или перекусом. Например, человек позавтракал и может позволить себе съесть конфету или выпить чай с сухофруктами. И после этого обязательно почистить зубы», — заключила стоматолог.

Ранее главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич заявил о важности правильной чистки зубов.