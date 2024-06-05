RT в Telegram
Подпишись

Волынец поддержала идею присутствия родительских комитетов при досмотре на ЕГЭ

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что родительским комитетам могут дать возможность контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.

«Когда родители привлекаются для того, чтобы помочь в ситуациях, связанных с детьми, это приветствуется и вселяет большее спокойствие, насколько вообще оно возможно в таких ситуациях. То, что не произойдёт чего-то предосудительного это, конечно, не гарантирует на 100%, но снижает риск. Поэтому, конечно же, присутствие родителей в этой ситуации позволит сделать эту процедуру более понятной и прозрачной», — считает Волынец.

Однако, по её словам, родители выступают за то, чтобы ЕГЭ и ОГЭ проходили в школах, где обучаются дети, и «истерия с раздеванием» прекратилась.

«Вообще бы не хотелось, чтобы у нас вставал вопрос досмотра детей. Потому что слово «досмотр» связано с недоверием к нашим детям. И не хотелось бы, чтобы они начинали свою жизнь с того, что государство априори им не доверяет... Поэтому родители выступают с инициативой (о запрете досмотра перед ЕГЭ. — RT). Чтобы не имели права на это ни какие-то сотрудники, специально приглашённые, ни сами родители», — заключила собеседница RT.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости, что родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить