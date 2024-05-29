Депутат Останина назвала безобразием инцидент с досмотром в воронежской школе

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с RT прокомментировала инцидент с досмотром в воронежской школе.

«С моей стороны будет заявление сделано на заседании Государственной думы с требованием, чтобы Министерство просвещения положило конец этим безобразиям, дало информацию и проверило все наши школы на предмет соблюдения прав и достоинства наших детей», — подчеркнула депутат.

Ранее выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектер.

Выпускница Анна при этом рассказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.