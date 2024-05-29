Сенатор Гумерова назвала недопустимым происшествие в воронежской школе

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала инцидент в воронежской школе с досмотром перед ЕГЭ.

«Это недопустимо. Рамки металлоискателя — это прежде всего безопасность наших детей, персонала школы. И мы, как разумные люди, понимаем, что иногда детали одежды содержат металлические предметы, заколки, но для этого есть специальный прибор, который помогает посмотреть, что это не представляет опасности для жизни, здоровья. Мне кажется, что здесь корень проблемы в непрофессионализме персонала той охранной службы, которая присутствует в данной школе. И это просто вопиющий факт», — отметила Гумерова.

Она подчеркнула, что «никто не имеет права требовать снимать бельё, выворачивать карманы».

«Сколько раз мы говорили, что эта процедура должна быть для безопасности, чтобы сберечь жизнь и здоровье детей, но она должна быть проделана очень корректно и не унижать человеческое достоинство. Нужно разобраться и дойти до истины, и если это так, то это просто вопиющий факт, который обязательно должен быть разобран», — заключила сенатор.

Ранее выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.