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В Москве вынесли приговор подстрекателям, склонявшим школьников к диверсиям

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Второй Западный окружной военный суд приговорил диверсантов Кирилла Горькова и Евгения Заичкина, принуждавших школьников поджигать релейные шкафы на киевском направлении Московской железной дороги, к заключению на сроки от 17 до 22 лет.
В Москве вынесли приговор подстрекателям, склонявшим школьников к диверсиям
  • РИА Новости

«Назначить Горькову 22 года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Заичкину окончательно назначить 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. рублей», — приводит ТАСС приговор судьи.

Также отмечается, что суд частично удовлетворил иск РЖД и взыскал с Горькова около 320 тыс. рублей. 

Такое уголовное дело в России рассматривается впервые.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.

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