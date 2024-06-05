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Врач Станкевич дала советы по составлению аптечки для дачи

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Директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич дала рекомендации по составлению аптечки для дачи.
Врач Станкевич дала советы по составлению аптечки для дачи
  • Gettyimages.ru

Антисептики, йод, обезболивающие препараты, мази и бальзамы для обработки ран — обязательно должны присутствовать в аптечке, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, данные средства помогут справиться с лёгкими царапинами и ушибами.

Чтобы исключить проблемы с желудком после купания в водоёмах, желательно избегать попадания воды в рот.

«Если этого избежать не удалось, на всякий случай рекомендуется промыть рот чистой водой и принять адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Подойдёт обычный активированный уголь», — сказала врач.

Ранее управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче.

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