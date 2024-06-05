Врач Станкевич дала советы по составлению аптечки для дачи

Директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич дала рекомендации по составлению аптечки для дачи.

Антисептики, йод, обезболивающие препараты, мази и бальзамы для обработки ран — обязательно должны присутствовать в аптечке, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, данные средства помогут справиться с лёгкими царапинами и ушибами.

Чтобы исключить проблемы с желудком после купания в водоёмах, желательно избегать попадания воды в рот.

«Если этого избежать не удалось, на всякий случай рекомендуется промыть рот чистой водой и принять адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Подойдёт обычный активированный уголь», — сказала врач.

Ранее управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче.