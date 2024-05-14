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Специалист Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче

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Управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче.
Специалист Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче
  • Gettyimages.ru

«С возрастом меняется походка, шаги становятся семенящими и шаркающими. Чтобы пожилому человеку было комфортно на даче, нужно обустроить ровное напольное покрытие. Плохо закреплённый линолеум, загибающийся уголок ковра, пороги и провода удлинителей становятся причинами частых падений», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, также стоит проверить, не сгнили ли ступени крыльца.

На самом участке рекомендуется проложить устойчивые садовые дорожки. Кроме того, тропинки должны хорошо освещаться. Шланги и садовый инвентарь желательно убирать после каждого использования.

Также важно проверить аптечку на наличие необходимых медикаментов.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации по необходимым работам на даче в начале мая.

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