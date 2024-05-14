Специалист Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче

Управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче.

«С возрастом меняется походка, шаги становятся семенящими и шаркающими. Чтобы пожилому человеку было комфортно на даче, нужно обустроить ровное напольное покрытие. Плохо закреплённый линолеум, загибающийся уголок ковра, пороги и провода удлинителей становятся причинами частых падений», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, также стоит проверить, не сгнили ли ступени крыльца.

На самом участке рекомендуется проложить устойчивые садовые дорожки. Кроме того, тропинки должны хорошо освещаться. Шланги и садовый инвентарь желательно убирать после каждого использования.

Также важно проверить аптечку на наличие необходимых медикаментов.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации по необходимым работам на даче в начале мая.