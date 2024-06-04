Педиатр Свирчевская рассказала, как защитить ребёнка от солнечного удара
Одежду для ребёнка следует выбирать в светлых тонах из дышащих материалов — хлопка, льна или вискозы, а также не забывать о головном уборе, отметила она в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, не следует кутать ребёнка в несколько слоёв одежды в жару, даже если он ещё совсем маленький, сказала Свирчевская.
Также у родителей при выходе на прогулку обязательно должна быть бутылочка с водой. По словам педиатра, это поможет избежать теплового удара у ребёнка, так как его следствием является в том числе обезвоживание.
И вне зависимости от погоды ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребёнка одного в машине, подчеркнула педиатр.
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