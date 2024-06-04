Педиатр Свирчевская рассказала, как защитить ребёнка от солнечного удара

Педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская посоветовала не находиться с ребёнком под прямыми лучами в период активного солнца, чтобы избежать теплового удара.

Одежду для ребёнка следует выбирать в светлых тонах из дышащих материалов — хлопка, льна или вискозы, а также не забывать о головном уборе, отметила она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, не следует кутать ребёнка в несколько слоёв одежды в жару, даже если он ещё совсем маленький, сказала Свирчевская.

Также у родителей при выходе на прогулку обязательно должна быть бутылочка с водой. По словам педиатра, это поможет избежать теплового удара у ребёнка, так как его следствием является в том числе обезвоживание.

И вне зависимости от погоды ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребёнка одного в машине, подчеркнула педиатр.

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук, эксперт компании Solgar Екатерина Туринцева дала советы по составлению детского рациона в летний период.