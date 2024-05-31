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Врач Туринцева дала рекомендации по составлению детского рациона летом

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Екатерина Туринцева, к. м. н., врач-педиатр, эксперт компании Solgar, дала советы по составлению детского рациона в летний период.

В беседе с «Газетой.Ru» она рекомендовала наладить питьевой режим. Нежелательно заменять воду на газировку, компоты и соки.

«Пакетированные или свежевыжатые соки содержат не только витамины, но и много фруктозы, различных кислот, поэтому в рацион ребёнка их рекомендуется включать один-два раза в неделю. Если мы хотим дать больше витаминов, то лучше дать свежее яблоко, грушу, персик», — сказала Туринцева.

По её словам, в летнем рационе должны быть мясные и рыбные продукты, кисломолочные продукты.

«Конечно, в летнем рационе детей должно быть достаточное количество зелени и свежих овощей», — добавила Туринцева.

Ранее врач-кардиолог Игорь Гончаров в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как весенние перепады температур могут повлиять на здоровье.

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