Врач Кузина посоветовала очищать ржавую воду с помощью специальных фильтров

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ксения Кузина посоветовала не пить ржавую воду из-под крана, так как это может привести к накоплению в организме избыточного количества железа.

Это, в свою очередь, может вызывать аллергические реакции, расстройства пищеварения, нарушения функций печени, почек, эндокринной системы, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Для очистки такой воды Кузина посоветовала использовать только фильтры, работающие по принципу обратного осмоса или содержащие ионно-обменные смолы.

«Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре», — заключила она.

Ранее врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров напомнил, что употребление холодных напитков может привести к ангине.