Врач Кузина посоветовала очищать ржавую воду с помощью специальных фильтров
Это, в свою очередь, может вызывать аллергические реакции, расстройства пищеварения, нарушения функций печени, почек, эндокринной системы, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Для очистки такой воды Кузина посоветовала использовать только фильтры, работающие по принципу обратного осмоса или содержащие ионно-обменные смолы.
«Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре», — заключила она.
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