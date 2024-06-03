Травматолог Семиченков дал советы по тренировкам в спортзале

Врач высшей категории, ортопед, травматолог, основатель медицинского центра «Кипарис» Павел Семиченков дал рекомендации по тренировкам в спортзале.

При работе на тренажёрах и занятиях с отягощениями рекомендуется соблюдать правильную технику поднятия тяжести, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, лучше выбирать малый вес, но делать большее количество подходов или повторений упражнения.

При поднятии большого веса страдает техника выполнения упражнения, что приводит к нарушению целостности сустава, микронадрывам связок, отметил Семиченков.

«Поэтому рабочий вес нужно наращивать постепенно и медленно. Так ваш опорно-двигательный аппарат и мышцы постепенно будут привыкать к новым нагрузкам», — заключил эксперт.

Ранее врач — травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал, что чаще всего травмы случаются во время занятий игровыми контактными видами спорта: хоккей, футбол, баскетбол и так далее.