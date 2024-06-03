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На горячую линию главврача Подмосковья поступило 100 тысяч звонков с начала года

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В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 100 тыс. звонков с начала года на горячую линию главврача региона.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

«Важно создавать такие условия, чтобы наши пациенты могли оперативно получить интересующую их информацию», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.

Он также отметил, что всего за два года работы горячей линии обработано более 400 тыс. звонков.

Позвонить на линию можно по рабочим дням в период 09:00—18:00.

Ранее сообщалось, что Подмосковная санавиация совершила 300 вылетов с начала года.

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