На горячую линию главврача Подмосковья поступило 100 тысяч звонков с начала года
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.
«Важно создавать такие условия, чтобы наши пациенты могли оперативно получить интересующую их информацию», — заявил глава ведомства Алексей Сапанюк.
Он также отметил, что всего за два года работы горячей линии обработано более 400 тыс. звонков.
Позвонить на линию можно по рабочим дням в период 09:00—18:00.
Ранее сообщалось, что Подмосковная санавиация совершила 300 вылетов с начала года.