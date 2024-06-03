RT в Telegram
Подпишись

Врач Уланкина: комары в России могут быть переносчиками различных инфекций

Короткая ссылка
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что на территории России распространены больше 100 подвидов комаров, часть из которых являются переносчиками опасных заболеваний.

Как сообщила врач в разговоре с «Газетой.Ru», одна из таких болезней — туляремия, острое инфекционное заболевание, которое может передаваться через комаров, если перед этим они укусили заражённого грызуна — крысу или суслика.

По её словам, туляремия встречается в 65 субъектах Российской Федерации, однако в последние годы фиксируются единичные случаи заболевания.

Помимо этого комары в России могут быть переносчиками дирофиляриоза, а также завозных инфекций, таких как жёлтая лихорадка, малярия, лихорадка Зика и т. д.

Эти экзотические инфекции обычно привозят из жарких стран — Индии, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Центральной Америки, Африки. Поэтому перед поездкой туда рекомендуется пройти курс вакцинации, заключила Уланкина.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, что комары выбирают своих жертв по группе крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить