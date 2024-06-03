Врач Уланкина: комары в России могут быть переносчиками различных инфекций

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что на территории России распространены больше 100 подвидов комаров, часть из которых являются переносчиками опасных заболеваний.

Как сообщила врач в разговоре с «Газетой.Ru», одна из таких болезней — туляремия, острое инфекционное заболевание, которое может передаваться через комаров, если перед этим они укусили заражённого грызуна — крысу или суслика.

По её словам, туляремия встречается в 65 субъектах Российской Федерации, однако в последние годы фиксируются единичные случаи заболевания.

Помимо этого комары в России могут быть переносчиками дирофиляриоза, а также завозных инфекций, таких как жёлтая лихорадка, малярия, лихорадка Зика и т. д.

Эти экзотические инфекции обычно привозят из жарких стран — Индии, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Центральной Америки, Африки. Поэтому перед поездкой туда рекомендуется пройти курс вакцинации, заключила Уланкина.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, что комары выбирают своих жертв по группе крови.