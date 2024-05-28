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Врач Филёва: некоторых комаров привлекают определённые группы крови

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, что комары выбирают своих жертв по группе крови.

Так, к примеру, тигровый комар (Aedes albopictus) в два раза чаще кусает людей с первой положительной группой крови, сообщила она в разговоре с газетой «Известия».

Тигровые комары обитают преимущественно в Азии, но в последние годы они стали встречаться и в Европе, а также в России, преимущественно в Краснодарском крае.

«Самые опасные комары на планете — малярийные — обычно выбирают жертв с четвёртой группой крови», — отметила Филёва.

В основном эти насекомые встречаются в Нигерии, Демократической Республике Конго, Уганде и Мозамбике. В России они обитают, но малярию не переносят.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи выбирают своих жертв спонтанно.

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