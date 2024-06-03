В Москве подвели итоги конкурса «Строительные инновации»

В Москве 13 проектов вышли в финал первого в этом году технологического конкурса «Строительные инновации».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Победители — авторы лучших решений в области строительства — уже подписывают соглашения о сотрудничестве с инвестиционными и девелоперскими компаниями, а также с профильными городскими департаментами.

Так, Департамент строительства Москвы отметил сразу семь проектов, а столичный Департамент градостроительной политики — три.

Участие в конкурсе принимали более 300 стартапов со всей России, более половины заявок поступили из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года», которые подвели в рамках заключительного дня Московской недели предпринимательства.