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В Москве подвели итоги конкурса «Строительные инновации»

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В Москве 13 проектов вышли в финал первого в этом году технологического конкурса «Строительные инновации».
В Москве подвели итоги конкурса «Строительные инновации»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Победители — авторы лучших решений в области строительства — уже подписывают соглашения о сотрудничестве с инвестиционными и девелоперскими компаниями, а также с профильными городскими департаментами.

Так, Департамент строительства Москвы отметил сразу семь проектов, а столичный Департамент градостроительной политики — три.

Участие в конкурсе принимали более 300 стартапов со всей России, более половины заявок поступили из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года», которые подвели в рамках заключительного дня Московской недели предпринимательства.

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