В Москве наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года» подвели в столице в рамках заключительного дня Московской недели предпринимательства.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского экспортного центра (МЭЦ).

Церемония награждения победителей состоялась в кластере «Ломоносов» в технологической долине МГУ.

Победителей ждут окружной и федеральный этапы. Финал пройдёт в рамках форума «Сделано в России» осенью 2024 года.

Организатор регионального этапа конкурса — Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на сайте МЭЦ стартовал опрос для экспортёров за план международных выставок.