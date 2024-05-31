В Москве наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского экспортного центра (МЭЦ).
Церемония награждения победителей состоялась в кластере «Ломоносов» в технологической долине МГУ.
Победителей ждут окружной и федеральный этапы. Финал пройдёт в рамках форума «Сделано в России» осенью 2024 года.
Организатор регионального этапа конкурса — Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на сайте МЭЦ стартовал опрос для экспортёров за план международных выставок.