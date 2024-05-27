На сайте Московского экспортного центра стартовал опрос для экспортёров за план международных выставок, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Сергуниной, план выставок составляется на следующие три года. Экспортёрам надо выбрать международные выставки, на которых им хотелось бы провести презентацию своих товаров и услуг.

«В подборке представлено более 100 мероприятий в 28 дружественных странах, включая Аргентину, Китай, Индию и Катар. Они ориентированы на производителей оборудования, мебели и косметики, представителей модной индустрии, технологичного бизнеса и ещё семи отраслей», — рассказала Сергунина.

Представлены такие варианты, как выставка инноваций и стартапов Gitex Global в ОАЭ, кинофестивали Red Sea в Саудовской Аравии и Rio2c в Бразилии и др.

Ранее власти Москвы увеличили размер гранта для новых экспортёров до 20%.