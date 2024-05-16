Власти Москвы увеличили размер гранта для новых экспортёров до 20%

Правительство Москвы увеличило размер грантов для новых и активных экспортёров — с 10 до 20% от суммы сделки.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«Повышенные гранты смогут получить московские компании, впервые заключившие зарубежные контракты, а также действующие поставщики с ростом экспорта больше чем на 20% за предыдущий год», — уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Для остальных экспортёров поддержка останется на прежнем уровне — 10% от договора.

Максимальный размер гранта независимо от экономических показателей составляет 10 млн рублей в год или 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

Ранее портал 360.ru сообщал, что в Подмосковье заключили более 30 договоров на экспорт с начала года.