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В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% НДФЛ семьям с детьми

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Власти предложили ежегодную выплату работающим родителям, у которых двое и более детей, в рамках совершенствования налоговой системы — предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что на соответствующие выплаты граждане могут рассчитывать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за то, чтобы прогрессивная шкала налогообложения доходов не затрагивала участников специальной военной операции.

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