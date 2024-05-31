Врач Пхакадзе посоветовала показать ребёнка стоматологу с появлением первого зуба

Детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе заявила, что первый раз стоит показать ребёнка специалисту с появлением первого зуба.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что врач покажет и расскажет родителям, как правильно ухаживать за полостью рта ребёнка, а также проинформирует о правильном питании.

Кроме того, стоматолог определит, как часто ребёнку необходимо приходить на профилактический осмотр.

Как добавила эксперт, чем раньше ребёнок начнёт ходить к стоматологу, тем легче он привыкнет к осмотрам.

Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рекомендовала полоскать рот после употребления сладкого.