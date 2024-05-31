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Врач Сабиров: у курящих чаще встречается остеопороз

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Травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Фаниль Сабиров заявил, что у курящих чаще встречается остеопороз.

«Курение — один из факторов несращения переломов. Научно доказано, что воздержание от курения на протяжении шести недель снижает риск осложнений в два раза», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, при курении снижается нормальная циркуляция крови и тем самым уменьшается питание периферических тканей кислородом.

«Кроме того, курение повышает риск развития остеопороза. Ещё в 70-х годах прошлого века было доказано, что у курящих женщин старше 60 лет снижение минеральной плотности костной ткани более выраженное, чем у некурящих», — отметил врач.

Как добавил Сабиров, у некурящих наблюдается линейная взаимосвязь между потреблением кальция и минеральной плотностью позвонков и шейки бедра, а у курящих такой взаимосвязи нет.

Ранее доктор биологических наук сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, какие последствия могут быть на фоне недосыпа.

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