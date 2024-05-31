RT в Telegram
Подпишись

Врач Корягина: чай и кофе могут облегчить состояние во время магнитных бурь

Короткая ссылка
Профессор Пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина посоветовала во время магнитных бурь пить больше воды, а также чай или кофе.

Тяжелее всего магнитные бури переносят люди с пониженным артериальным давлением и хроническими заболеваниями. Чувствительны к ним и дети, женщины и пожилые люди, объяснила специалист в беседе с URA.RU.

В такие периоды они могут ощущать слабость, тошноту, головокружение, головную боль, раздражительность и тревожность.

«Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трёх чашек за день», — уточнила Корягина.

Кроме того, по её словам, следует избегать волнения и переедания.

Ранее доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал, что активность Солнца не влияет на интенсивность УФ-излучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить