Врач Корягина: чай и кофе могут облегчить состояние во время магнитных бурь

Профессор Пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина посоветовала во время магнитных бурь пить больше воды, а также чай или кофе.

Тяжелее всего магнитные бури переносят люди с пониженным артериальным давлением и хроническими заболеваниями. Чувствительны к ним и дети, женщины и пожилые люди, объяснила специалист в беседе с URA.RU.

В такие периоды они могут ощущать слабость, тошноту, головокружение, головную боль, раздражительность и тревожность.

«Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трёх чашек за день», — уточнила Корягина.

Кроме того, по её словам, следует избегать волнения и переедания.

Ранее доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал, что активность Солнца не влияет на интенсивность УФ-излучения.