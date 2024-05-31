Врач Корягина: чай и кофе могут облегчить состояние во время магнитных бурь
Тяжелее всего магнитные бури переносят люди с пониженным артериальным давлением и хроническими заболеваниями. Чувствительны к ним и дети, женщины и пожилые люди, объяснила специалист в беседе с URA.RU.
В такие периоды они могут ощущать слабость, тошноту, головокружение, головную боль, раздражительность и тревожность.
«Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трёх чашек за день», — уточнила Корягина.
Кроме того, по её словам, следует избегать волнения и переедания.
Ранее доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал, что активность Солнца не влияет на интенсивность УФ-излучения.