Учёный Чашей: активность Солнца не влияет на интенсивность УФ-излучения

Доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал, что каждые 11 лет Солнце проходит свои циклы активности, при этом с ростом этой активности интенсивность УФ-излучения существенно не меняется.

Каждые 11 лет Солнце приближается к максимуму: на нём появляется больше пятен, чаще происходят вспышки, и в настоящее время как раз наблюдается такая фаза, поделился он в беседе с сайтом «Москва 24».

Ультрафиолетовый индекс (показатель, характеризующий уровень УФ-излучения) при изменении циклов активности Солнца особо не меняется, отметил Чашей.

По его словам, активность солнечных лучей больше зависит от того, насколько высоко Солнце находится над горизонтом.

А интенсивность загара связана, в том числе, с индивидуальными особенностями, резюмировал физик.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Роман Иванов рассказал об особенностях загара в разных регионах.