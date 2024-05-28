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Врач Иванов рассказал об особенностях загара в разных регионах

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Роман Иванов рассказал об особенностях загара в разных регионах.

«На юге тепло становится уже ранней весной, и люди чаще ходят в футболках и шортах, позволяя коже постепенно привыкать к нагрузке от УФ-лучей. Постепенное воздействие солнца способствует выработке меланина — пигмента, который защищает кожу от солнечного излучения», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в регионах с более холодным климатом, например в Санкт-Петербурге, люди чаще носят закрытую одежду, и внезапные тёплые дни могут стать для кожи большим стрессом.

Кроме того, в районах с прохладным климатом жители реже пользуются солнцезащитными кремами, отметил Иванов.

Ранее заведующая отделением НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России доктор медицинских наук Замира Раджабова сравнила городской и пляжный загары.

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