Онколог Раджабова: нельзя утверждать, что городской загар более безопасен
«При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет доза ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце», — объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, факт загара или солнечного ожога не гарантирует обязательное появление меланомы — травматизация загаром и ожоги только запускают процесс.
В России наибольшее количество случаев меланомы (рак кожи. — RT) фиксируется в Южном и Приволжском округах — там самое большое количество солнечных дней в году.
Если говорить про западные страны, то лидерами по числу пациентов с данным видом онкологии являются Австралия и Новая Зеландия, отметила Раджабова.
Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.