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Онколог Раджабова: нельзя утверждать, что городской загар более безопасен

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Заведующая отделением НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России доктор медицинских наук Замира Раджабова сравнила городской и пляжный загары.

«При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет доза ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце», — объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, факт загара или солнечного ожога не гарантирует обязательное появление меланомы — травматизация загаром и ожоги только запускают процесс.

В России наибольшее количество случаев меланомы (рак кожи. — RT) фиксируется в Южном и Приволжском округах — там самое большое количество солнечных дней в году.

Если говорить про западные страны, то лидерами по числу пациентов с данным видом онкологии являются Австралия и Новая Зеландия, отметила Раджабова.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

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