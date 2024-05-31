В Госдуму представят законопроект о полном запрете продажи вейпов

Группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов.

Депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым предлагают внести поправки в закон об охране здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, инициатива может запретить продажу никотина в рознице или его производных, безникотиновой жидкости, а также «устройств для их доставки».

Авторы законопроекта считают, что защита здоровья граждан важнее, чем доход федерального бюджета от продажи этой продукции.

Ранее сообщалось, что продажи вейпов в России упали на 31% в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.