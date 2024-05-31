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В Госдуму представят законопроект о полном запрете продажи вейпов

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Группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов.
В Госдуму представят законопроект о полном запрете продажи вейпов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым предлагают внести поправки в закон об охране здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.  

Как следует из документа, инициатива может запретить продажу никотина в рознице или его производных, безникотиновой жидкости, а также «устройств для их доставки». 

Авторы законопроекта считают, что защита здоровья граждан важнее, чем доход федерального бюджета от продажи этой продукции.

Ранее сообщалось, что продажи вейпов в России упали на 31% в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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