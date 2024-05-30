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Иммунолог Продеус посоветовал мыть руки до восьми раз в день

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Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус выразил мнение, что руки нужно мыть до восьми раз в день.

«Если вы будете шесть — восемь раз в день мыть руки, вы снизите риски респираторных инфекций в несколько раз», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если раньше люди пытались многие ОРВИ переносить на ногах, то сейчас стоит подумать не только о себе, но и об окружающих.

«Потому что всегда есть люди, которые будут болеть тяжело — любым респираторным вирусом, и коронавирусом в том числе. Пожалуйста, думайте об этом и не забывайте о мерах предосторожности», — добавил Продеус.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, что на иммунитет влияет не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры.

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