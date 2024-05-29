Иммунолог Жемчугов: на иммунитет влияет не жара, а резкие изменения температуры

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, что на иммунитет влияет не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры.

«Влияет не привычная температура, а резкие изменения. Было холодно, а потом резко стало жарко. Человек тратит время на адаптацию и силы. И эта адаптация может проявляться в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям», — рассказал Жемчугов.

По его мнению, в период жаркой погоды из-за длительного использования кондиционера стоит ожидать большого количества пациентов с герпесом.

«Или если (поток воздуха. — RT) направлен на грудь, то может быть пневмония или бронхит. Вот основные сейчас заболевания. Поэтому в общественном транспорте должен работать кондиционер, чтобы была хорошая температура, но он не должен быть направлен на какое-то конкретное кресло», — добавил иммунолог.

В заключение собеседник RT посоветовал «не перебарщивать с купанием», так как водоёмы ещё недостаточно прогреты.

Ранее терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о правилах поведения на улице в жаркую погоду.