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Врач посоветовал брать с собой бутылку воды при выходе на улицу в жару

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Полина Полетаева
Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о правилах поведения на улице в жаркую погоду. По его словам, во время жары есть два безопасных периода для нахождения на улице: с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
Врач посоветовал брать с собой бутылку воды при выходе на улицу в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Prezant

«Самое безопасное время для прогулок до 12:00, пока солнце не в зените. Мы можем спокойно получать ультрафиолетовые ванны в достаточно хорошо переносимую температуру. А дальше «включается» режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Поэтому дальнейшее нахождение на улице маловероятно принесёт благополучие для организма. Следующий период — это с 16:00 до 18:00, когда уже не будет такого опасного солнца», — объяснил Кондрахин.

Он отметил, что при нахождении на улице в период «опасного» солнца необходимо соблюдать несколько мер предосторожности.

«Прежде всего, стараться проходить там, где тенистая сторона улицы, чтобы активное солнце на нашу кожу никак не влияло. Так как мы интенсивно теряем влагу, нужно взять бутылку воды и через 10—15 минут потихонечку пить. Не надо всю бутылку осушать, нужно двигаться и потихонечку пить воду», — добавил врач.

Он также обратил особое внимание на то, что вода должна быть тёплой. Можно пить минеральную воду, но не лечебную, а столовую.

Специалист не рекомендует употреблять в жаркую погоду кофе, так как он обладает мочегонным свойством, и чай, потому что он повышает давление.

Собеседник RT также рассказал, на какие симптомы стоит обратить вынимание при длительном нахождении на солнце.

«Если чувствуем, что тяжело, можно посидеть на лавочке и отдохнуть, перевести дух. Если появилось ощущение дурноты и головокружение, значит, вы очень сильно перегрелись. Необходимо постараться уйти в тень, обмыть водой руки, лицо и верхнюю половину туловища. Это облегчит состояние. Если совсем плохо, тогда (необходимо. — RT) вызвать скорую помощь», — посоветовал врач.

Вместе с этим он напомнил, что в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть особенно осторожными.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков дал рекомендации по приобретению и правильному ношению солнцезащитных очков.

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