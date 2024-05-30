RT в Telegram
Подпишись

Врач Дубинин: защитные средства от насекомых могут вызывать аллергию у детей

Короткая ссылка
Врач-дезинфектолог Николай Дубинин посоветовал не использовать фумигаторы от комаров в течение всей ночи, особенно там, где есть маленькие дети.

Фумигатор следует включать в помещении за час до сна, при более длительном использовании устройства как у детей, так и у взрослых не исключены аллергические реакции, отметил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Что касается репеллентов, которые наносятся на одежду или кожу, то следует с особой осторожностью отнестись к их использованию у детей, так как при попадании на кожу может возникнуть раздражение или аллергическая реакция.

Поэтому для ребёнка лучше выбирать те средства, которые наносятся на одежду. Если это грудной ребёнок, рекомендуется опрыскивать коляску, заключил Дубинин.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить