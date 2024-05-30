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Врач Алексутов рассказал о пользе ходьбы босиком

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Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, что ходить босиком полезно при плоскостопии.
Врач Алексутов рассказал о пользе ходьбы босиком
  • Gettyimages.ru

Плоскостопие обусловлено слабостью мышечно-связочного аппарата. Ходьба босиком задействует мышцы и связки, таким образом повышается устойчивость стопы и все её функции, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

По его словам, лечебное действие от ходьбы босиком крайне полезно для людей с деформацией стопы, в том числе вызванной ношением неправильной обуви.

«Босиком лучше ходить по естественным неровностям, таким как свежескошенная трава, галечный пляж, земля или песок. Ходить босиком по ровному бетонному полу будет неправильным выбором», — добавил Алексутов.

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