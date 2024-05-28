Фитнес-тренер Пахомов посоветовал начинать бегать после месяца ходьбы

Фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов дал советы по бегу для начинающих.

Начинать лучше с простой ходьбы, это поможет организму адаптироваться к простым нагрузкам. Практиковать ходьбу нужно по часу-два в течение месяца, а потом переходить к лёгкому бегу, поделился он в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовал обязательно делать разминку, а также не игнорировать боль или сильную усталость во время тренировки.

«Делайте перерывы, снижайте темп бега, если чувствуете в этом необходимость. Это поможет вам временно восстановиться и избежать возможных травм», — добавил Пахомов.

Ранее руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, что кардионагрузки противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.