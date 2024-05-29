Девушка из воронежской школы: во время досмотра охранник вёл себя некорректно

Во время досмотра перед ЕГЭ в воронежской школе выпускникам не говорили прямо, что им нужно снимать часть одежды, но на это намекали, рассказала RT одна из девушек.

«Я говорю: «Где именно [пищит рамка]?» Они говорят: «Район груди... Возможно, это косточки от бюстгальтера». Я говорю: «Ну что вы мне предлагаете, снять его?» Они молчат», — вспоминает Вера (имя изменено).

По словам девушки, ей пришлось снять лифчик через майку во дворе школы у всех на виду, потому что ей сказали, что не пустят на экзамен, пока пищит рамка.

Вера добавила, что один охранник, по её мнению, вёл себя некорректно, кричал на выпускников, пихал их обратно через рамку и якобы мог оскорбить.

«Уже все жалуются. И в прокуратуру, и в Министерство образования звонили. И в суд подавать собираемся», — подчеркнула она.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Вместе с этим министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что Рособрнадзор разобрался в ситуации с досмотром школьников.