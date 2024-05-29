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Министр Кравцов: Рособрнадзор разобрался в ситуации с досмотром в Воронеже

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Рособрнадзор разобрался в ситуации с досмотром школьников перед экзаменом в воронежской школе, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Министр Кравцов: Рособрнадзор разобрался в ситуации с досмотром в Воронеже
  • РИА Новости

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, те факты, о которых говорили, не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», — цитирует его Life.ru.

Ситуацией, произошедшей в школе, ранее заинтересовались Рособрнадзор и прокуратура.

Выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

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