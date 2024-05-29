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В России с 1 июня разрешили продавать алкоголь на верандах кафе

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В России разрешили продавать алкоголь на летних верандах кафе, баров и ресторанов. Документ подписал российский президент Владимир Путин.
В России с 1 июня разрешили продавать алкоголь на верандах кафе
  • РИА Новости

Указ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей.

Под ними понимается временное сооружение и (или) временная конструкция, предназначенные для оказания услуг общепита в течение определённого периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита или примыкающей к нему.

Закон вступает в силу с 1 июня 2024 года.

1 апреля в Москве начался сезон летних веранд — в городе расположено более 3,7 тыс. кафе с террасами.

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