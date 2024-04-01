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В Москве стартовал сезон летних веранд

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В Москве начался сезон летних веранд — в городе расположено более 3700 кафе с террасами.
В Москве стартовал сезон летних веранд

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В нашем городе популярны летние веранды. В тёплое время года 12 улиц в центре столицы превращаются в по-настоящему гастрономические, например Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Никольская, Покровка. Они становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Объединении административно-технических инспекций города Москвы сообщили, что, обустраивая летнюю веранду, собственники не могут прокладывать подземные инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы капитального характера. Кроме того, высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве летней веранды, не может быть менее 0,6 метра и превышать 0,9 метра.

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