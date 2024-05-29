RT в Telegram
Подпишись

Товары 20 столичных брендов появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова

Короткая ссылка
Товары 20 московских производителей появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Товары 20 столичных брендов появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Участие в программе поможет предпринимателям повысить узнаваемость брендов, найти новых покупателей и привлечь потенциальных партнёров из дружественных стран», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что продукты питания, косметику, сувениры и детские товары представят на фирменных стойках Made in Moscow.

Расходы на их размещение в аэропорту Домодедово возьмёт на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

Ранее сообщалось, что производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить