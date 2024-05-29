Товары 20 столичных брендов появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова

Товары 20 московских производителей появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Участие в программе поможет предпринимателям повысить узнаваемость брендов, найти новых покупателей и привлечь потенциальных партнёров из дружественных стран», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что продукты питания, косметику, сувениры и детские товары представят на фирменных стойках Made in Moscow.

Расходы на их размещение в аэропорту Домодедово возьмёт на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

Ранее сообщалось, что производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза.