Товары 20 столичных брендов появятся в магазинах дьюти-фри Домодедова
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Участие в программе поможет предпринимателям повысить узнаваемость брендов, найти новых покупателей и привлечь потенциальных партнёров из дружественных стран», — сказала Сергунина.
Она также отметила, что продукты питания, косметику, сувениры и детские товары представят на фирменных стойках Made in Moscow.
Расходы на их размещение в аэропорту Домодедово возьмёт на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).
Ранее сообщалось, что производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза.