Производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза

Московские производители мыла, чистящих, парфюмерных и косметических средств нарастили выпуск продукции в 1,3 раза, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За первые три месяца этого года они нарастили выпуск продукции на 34,3%. Увеличению способствовало, в том числе, появление новых линеек продукции, в частности из экологически чистых и натуральных продуктов, а также расширение каналов сбыта», — сказал Овчинский.

В настоящее время в столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза.