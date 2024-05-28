Производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«За первые три месяца этого года они нарастили выпуск продукции на 34,3%. Увеличению способствовало, в том числе, появление новых линеек продукции, в частности из экологически чистых и натуральных продуктов, а также расширение каналов сбыта», — сказал Овчинский.
В настоящее время в столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза.