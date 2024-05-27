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Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза

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Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза, написал в своём Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Это самая быстрорастущая отрасль в столице. Наши предприятия выпускают всё — от масс-маркета до дизайнерской одежды. Новый виток развития получила традиционная для Москвы текстильная промышленность. Уход зарубежных брендов дал столичному бизнесу возможность занять свободные ниши», — написал он.

Также Собянин добавил, что в топ быстрорастущих отраслей вошли производители электрооборудования, машин и продуктов питания.

По словам мэра, количество промплощадок превысило 4,2 тыс., а число работников составляет уже 725 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что оборот сферы услуг Москвы достиг 900 млрд рублей в I квартале.

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