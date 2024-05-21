Оборот сферы услуг Москвы достиг 900 млрд рублей в I квартале

Заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что оборот столичной сферы услуг в I квартале 2024 года вырос на 14% и достиг 900 млрд рублей.

Об этом информирует НСН.

«Рост показали практически все отрасли, а более половины прироста обеспечили сектора, связанные с развитием туризма: услуги индустрии гостеприимства и смежных секторов — транспорта и культуры», — отметила Багреева.

По её словам, обороты сферы транспортных услуг увеличились на 22,3%, до 295 млрд рублей, гостиничного бизнеса — на 18,4% (33,2 млрд), сферы культуры — на 14,5% (37,6 млрд), бытовых услуг — на 11% (51,4 млрд рублей).

Ранее премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов рассказал, что в республике по итогам 2023 года оборот предприятий ИТ-сектора вырос на 31,4% — до 27 млрд рублей.