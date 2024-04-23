Оборот предприятий ИТ-сектора Удмуртии вырос на 31,4% в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году оборот предприятий ИТ-сектора вырос на 31,4% и достиг суммы в 27 млрд рублей, заявил премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Удмуртия занимает 8 место в ПФО по обороту и лидирует по темпу роста в ИТ-отрасли. Налоговые поступления от ИТ-сектора за 2023 год составили более 3,3 млрд рублей, что представляет прирост на 25% по сравнению с предыдущим годом», — сказал Семёнов во время отчёта перед Госсоветом региона.

Он также отметил, что в настоящее время в регионе действует более 930 компаний в сфере информации и связи.

Численность работников в ИТ-отрасли достигла почти 9500 человек.

Ранее в Министерстве информационных технологий и связи Московской области рассказали о выделении первого ИТ-гранта в 2024 году.