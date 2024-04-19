В Подмосковье выдали первый IT-грант в 2024 году

В Министерстве информационных технологий и связи Московской области рассказали о выделении первого IT-гранта в 2024 году.

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Об этом сообщает АБН24. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, каждая IT-компания региона, соответствующая требованиям, имеет возможность участвовать в отборе заявок на получение гранта. До конца 2024 года планируется выдать более 20 грантов. Нынешний получила компания, разрабатывающая решения для ритейла и промышленности. Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали ещё 30 компаний Подмосковья.