В Подмосковье выдали первый IT-грант в 2024 году
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Об этом сообщает АБН24.
По словам главы ведомства Надежды Куртяник, каждая IT-компания региона, соответствующая требованиям, имеет возможность участвовать в отборе заявок на получение гранта.
До конца 2024 года планируется выдать более 20 грантов.
Нынешний получила компания, разрабатывающая решения для ритейла и промышленности.
Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали ещё 30 компаний Подмосковья.