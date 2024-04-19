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В Подмосковье выдали первый IT-грант в 2024 году

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В Министерстве информационных технологий и связи Московской области рассказали о выделении первого IT-гранта в 2024 году.
В Подмосковье выдали первый IT-грант в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает АБН24.

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, каждая IT-компания региона, соответствующая требованиям, имеет возможность участвовать в отборе заявок на получение гранта.

До конца 2024 года планируется выдать более 20 грантов.

Нынешний получила компания, разрабатывающая решения для ритейла и промышленности.

Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали ещё 30 компаний Подмосковья.

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