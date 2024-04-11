Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали ещё 30 компаний Подмосковья

В Московской области к национальному проекту «Производительность труда» с начала 2024 года присоединилось ещё 30 компаний, заявила региональный министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На данный момент число предприятий-участников превысило 260. Поддержку в реализации нацпроекта им оказывают федеральный и региональный центры компетенций», — сказала Зиновьева.

Одними из новых участников проекта стали производитель упаковочной продукции из г. Пушкино, мебельная фабрика из Богородского округа и производитель мясной продукции из г. Истры.

Ранее сообщалось, что в Московской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» построят завод по производству импортозамещающего инструмента для промышленности.