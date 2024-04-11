Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали ещё 30 компаний Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На данный момент число предприятий-участников превысило 260. Поддержку в реализации нацпроекта им оказывают федеральный и региональный центры компетенций», — сказала Зиновьева.
Одними из новых участников проекта стали производитель упаковочной продукции из г. Пушкино, мебельная фабрика из Богородского округа и производитель мясной продукции из г. Истры.
Ранее сообщалось, что в Московской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» построят завод по производству импортозамещающего инструмента для промышленности.