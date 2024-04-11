На территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье построят новый завод

В Московской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» построят завод по производству импортозамещающего инструмента для промышленности.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

Как отметили в ведомстве, на заводе наладят выпуск осевого твердосплавного инструмента и корпусных фрез с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Инвестиции в проект составят более 830 млн рублей.

В настоящее время на участке стартовали подготовительные работы к возведению объекта.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый промышленный технопарк.