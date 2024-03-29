На Кубани открыли первый промышленный технопарк
- © Пресс-служба администрации Краснодарского края
Об этом сообщает АБН24.
Технопарк позволит нарастить мощности завода и расширить производство электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока, а также наладить выпуск электронных устройств и радиоаппаратуры.
Также в нём создадут центр прототипирования и центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.
Промтехнопарк «АЭТЗ» уже включён в реестр Минпромторга России.
Ранее сообщалось, что производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».