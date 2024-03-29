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На Кубани открыли первый промышленный технопарк

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В Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый промышленный технопарк, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
На Кубани открыли первый промышленный технопарк
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает АБН24.

Технопарк позволит нарастить мощности завода и расширить производство электродвигателей малой мощности, трансформаторов тока, а также наладить выпуск электронных устройств и радиоаппаратуры.

Также в нём создадут центр прототипирования и центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием.

Промтехнопарк «АЭТЗ» уже включён в реестр Минпромторга России.

Ранее сообщалось, что производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».

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