Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Московская компания, которая разрабатывает СВЧ-устройства в рамках программы импортозамещения, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Об этом информирует сайт kp.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, техника компании «Микро-ВИС», основанная на использовании сверхвысоких частот, применяется при устройстве систем наземной, спутниковой и космической связи.

По его словам, за семь лет деятельности предприятие произвело СВЧ-аппаратуры на более чем 2 млрд рублей.

«В планах резидента на 2024 год — занять нишу на рынке телекоммуникационных систем», — добавил Овчинский.

Он также отметил, что опытные партии устройств для приёма и передачи сигналов СВЧ-диапазона уже направлены одному из крупнейших в стране операторов сотовой связи.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.