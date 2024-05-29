Врач Перфильева назвала отличия боли при межрёберной невралгии и инфаркте миокарда

Врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Перфильева рассказала о разнице боли при межрёберной невралгии и инфаркте миокарда.

Боль при межрёберной невралгии распространяется по направлению к рёбрам, а сердечная боль носит висцеральный характер и не имеет точечной локализации, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, боль при межрёберной невралгии может иррадиировать в обе стороны грудной клетки, усиливаться при вдохе, любом движении, кашле.

«Боль точечного характера: пациент способен пальцем найти и указать особенно больное место. По времени носит «минутный» характер», — сказал врач.

При сердечной боли, человек площадью всей ладони или сжатым кулаком указывает в центр или левее грудной клетки.

«Боль может отдавать в шею, нижнюю челюсть, между лопаток. Боль жгущая, давящая, нестерпимая. Возникает по нарастающей, длиться не менее 15 минут. Возможны рвота, головокружение. Нарастает одышка, усиливается бледность кожных покровов, может появиться холодный липкий пот — как правило, свидетельство обширного инфаркта», — отметила кардиолог.

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