Кардиолог Акинина рассказала о продуктах, способствующих росту уровня холестерина

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Акинина перечислила продукты, способствующие росту уровня холестерина в организме.

Мороженое, фруктоза, сладкие безалкогольные напитки, пирожные, кексы, пирожки, круассаны, овощи, приготовленные с маслом или сливками; колбасы, салями, бекон, свиные рёбрышки, хот-доги, мясные субпродукты — значительно повышают холестерин, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также в этом список входят обычный сыр, сливки, цельное молоко и йогурт, трансжиры и твёрдые маргарины, пальмовое, кокосовое и сливочное масло, сало, кокос.

Кроме того следует ограничивать себя в употреблении рафинированного хлеба, риса и макаронных изделий, печенья, кукурузных хлопьев, сухофруктов, желе, варенья, консервированных фруктов, шербета, фруктового сока, картофеля; сахарозы, мёда, шоколада, конфет.

«У каждого человека исходно можно определить вероятный риск развития осложнений, связанных с повышенным уровнем холестерина. Это делается на приёме у кардиолога», — заключила врач.

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